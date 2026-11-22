В Харьковской области на этой неделе российские военнослужащие уничтожили три понтонные переправы, возведенные ВСУ южнее Травянского водохранилища. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, украинское командование распорядилось возвести переправы, столкнувшись с логистическими трудностями на Липцовском участке боев. Российские военные раскрыли замысел боевиков ВСУ.

«С начала текущей недели в данном районе, по той информации, которая мне приходит, уничтожено уже три понтонных переправы. Две из которых — стационарные, то есть их возводили инженерные подразделения», — сказал военный эксперт.

Марочко добавил, что третью переправу возвели украинские солдаты, используя подручные материалы. Теперь боевики ВСУ пытаются найти другой способ, чтобы переправить грузы на восточный участок от Травянского водохранилища.

В конце октября российская армия поразила склады с беспилотниками в Харьковской области, а также подстанцию ПС-330 «Залютино» в Харькове.