Российские военные освободили село Терсянка в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населенный пункт Терсянка Запорожской области», — отметили в ведомстве.

Это шестой населенный пункт, освобожденный с начала недели.

В понедельник 9 ноября подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Васильковое в Запорожской области. Днем позже бойцы «Севера» заняли Никольское на Сумщине.

Одиннадцатого ноября освободили сразу два села. Группировка «Центр» заняла Шиловку в Донецкой Народной Республике, а «Восток» — Воскресенку в Запорожской области.

Село Котовка на Харьковщине взяли военные «Севера» 13 ноября.