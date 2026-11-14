ВС России освободили Терсянку в Запорожской области
Российские военные освободили село Терсянка в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населенный пункт Терсянка Запорожской области», — отметили в ведомстве.
Это шестой населенный пункт, освобожденный с начала недели.
В понедельник 9 ноября подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Васильковое в Запорожской области. Днем позже бойцы «Севера» заняли Никольское на Сумщине.
Одиннадцатого ноября освободили сразу два села. Группировка «Центр» заняла Шиловку в Донецкой Народной Республике, а «Восток» — Воскресенку в Запорожской области.
Село Котовка на Харьковщине взяли военные «Севера» 13 ноября.