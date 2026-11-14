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    ВС России освободили Терсянку в Запорожской области

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные освободили село Терсянка в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    «Подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населенный пункт Терсянка Запорожской области», — отметили в ведомстве.

    Это шестой населенный пункт, освобожденный с начала недели.

    В понедельник 9 ноября подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Васильковое в Запорожской области. Днем позже бойцы «Севера» заняли Никольское на Сумщине.

    Одиннадцатого ноября освободили сразу два села. Группировка «Центр» заняла Шиловку в Донецкой Народной Республике, а «Восток» — Воскресенку в Запорожской области.

    Село Котовка на Харьковщине взяли военные «Севера» 13 ноября.

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