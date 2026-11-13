ВС России поразили в Черном море украинский сухогруз

Российские войска ударили ночью в акватории Черного моря по сухогрузу, который двигался юго-западнее Одессы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

На борту судна было вооружение и имущество для ВСУ.

В оборонном ведомстве уточнили, что российская армия продолжает бить с помощью беспилотников по морским судам с военным имуществом и грузами двойного назначения.

Ранее ВС России атаковали военные аэродромы республики, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 154 районах. По целям ударила оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

В ночь на 11 ноября под удар попал киевский завод «Генератор», который производил беспилотники средней дальности типа «Хорнет», а также три предприятия ВПК в окрестностях города. Войска поразили две электроподстанции в Житомире.