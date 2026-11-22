Военнослужащий с позывным «Соловей», мобилизованный в 2022 году, приехал в отпуск в Мытищи. По его заявке собрали и передали лично гуманитарную помощь — 3D-принтер для подразделения и маскировочные сети.

За время службы боец прошел длинный боевой путь и продолжает выполнять задачи по защите независимости Родины. Сейчас он находится в отпуске, где состоялась встреча с представителями муниципалитета. На нее защитник пришел со своим сыном: мальчик пошел по стопам отца и обучается в кадетском классе.

В рамках встречи военнослужащему передали оборудование, необходимое для работы подразделения, а также маскировочные сети. С семьей бойца поддерживается постоянная связь: при возникновении вопросов ей окажут необходимое содействие.

Дополнительно для защитников действует комплекс мер поддержки федерального и регионального уровней. По всем вопросам участники СВО и их семьи могут обратиться в Единый центр поддержки участников СВО и их семей по адресу: улица Мира, дом 9. Телефон для обращений — 8 (495) 583-73-73.