Энергетика Украины трещит по швам, повреждено еще 18 электроподстанций, ТЭС и ТЭЦ. Киев разделен надвое ударами по мостам через Днепр. Российские же войска продвигаются в Запорожской области и ДНР, выстраивая буферную зону в Харьковщине. Что изменилось в зоне СВО за неделю с 16 по 22 ноября — в материале 360.ru.

Освобождено село в Запорожской области Группировка «Восток» заняла село Заливное на правом берегу Верхней Терсы. Для его обороны командование ВСУ стянуло подкрепление с других участков. При штурме российский боец сумел в одиночку зачистить лесополосу. Населенный пункт считался последним звеном между Терсянкой и Воскресенкой, через него проходит трасса Т-0408. Северней, на расстоянии 13 километров, расположена Новониколаевка с выходом на трассу Н-15 Запорожье — Донецк, на противоположном берегу реки — Криновка и Литовка. Выше по течению находится Барвиновка, окруженная Васильковым и Воскресенкой. Славянско-Краматорская агломерация Российские войска продвинулись под Константиновкой и Краматорском. Продолжается наступление на Славянск. Под городом обороняются не самые подготовленные солдаты, рассказал Минобороны командир роты с позывным Татарин. Они лишь прячутся и следят за передвижениями российских войск.

Видео: Пресс-служба Минобороны

«Никаких боевых действий они не предпринимают, никак себя не проявляют. Как только противник себя проявит, он будет уничтожен», — рассказал он. Заместитель командира батальона седьмой мотострелковой бригады с позывным Сокол рассказал, что в Славянско-Краматорской агломерации идут бои за леса и населенные пункты. Российские штурмовики превосходят противника. «Во всех боестолкновениях мы выходим победителями. Они делают упор на дроны. Если погодные условия начинают меняться — туман или очень ветреная погода, которая не дает летать „птичкам“, — то противник остается без рук», — отметил он. Самая широкая буферная зона — в Харьковской области Именно в Харьковской области создана самая широкая буферная зона, сообщил журналистам военный эксперт Андрей Марочко.

Фото: РИА «Новости»

«Если мы говорим о самой широкой линии безопасности <… >, то сейчас она на линии боевого соприкосновения в Харьковской области. Если брать полностью ширину участка фронта, на котором действуют наши военнослужащие, то там рубеж составляет приблизительно 150 километров», — сказал он. Самый глубокий участок буферной зоны, по информации Марочко, находится у Купянска. Еще порядка 500 квадратных километров на Волчанском направлении перешли под контроль России с начала года.

Интересно ВСУ потеряли до 7675 военнослужащих за неделю.

На минувшей неделе экипажи ВКС России сбросили пять авиабомб ФАБ-500 на пункт управления беспилотниками четвертого пограничного отряда Пограничной службы Украины, который находится в поселке Муравское недалеко от границы с Белгородской областью. К юго-востоку от Рубежного заняты новые позиции. Массированные атаки на Украину Российские войска нанесли два массированных и 11 групповых ударов по объектам на территории Украины. Они поразили Львовский авиазавод «ЛДАРЗ», производящий ракеты «Фламинго», и предприятие Fire Point, осуществляющее их сборку. Задействованные в производстве ракет «Фламинго» и «Нептун» заводы атаковали также в Запорожье, Черкасской, Днепропетровской и Харьковской областях. В городе Городня в Черниговской области ударили по логистическому центру, в Березнеговатом в Николаевской области — по складу крылатых ракет. В Черном море войска поразили не менее 12 сухогрузов, в нескольких портах вывели из строя объекты инфраструктуры.

Фото: РИА «Новости»

Атаки затронули объекты транспорта. Поражено восемь локомотивов в районе железнодорожных станций Днепропетровск, Кривой Рог и Рядовое в Днепропетровской области. В Одесской области удар пришелся на автожелезнодорожный мост «Затока». Мосты в Киеве получили повреждения Беспилотники и баллистика атаковали мосты, связывающие правый и левый берега Днепра. Повреждены пять переходов: автожелезнодорожный Южный мост пострадал частично, движение по нему разрешено только с левого на правый берег для машин легче 10 тонн и общественного транспорта до 18 тонн;

автодорожный Северный мост полностью закрыли для легковых авто и грузовиков, разрешив проезд только общественному и спецтранспорту по крайней правой полосе в обоих направлениях;

Подольский мостовой переход временно закрывали для движения с правого на левый берег;

поврежден Подольско-Воскресенский мостовой переход, движение с правого на левый берег по нему закрыто;

атакован Дарницкий мост. В столичном регионе пострадали также объекты военной промышленности и склады. Среди них завод порошковой металлургии в Броварах, склад в Новых Петровцах, сборочное предприятие Fire Point в Петровском и несколько сборочных цехов БПЛА. В самом Киеве поразили завод «Укрпластик» и производственные площади «Техно-Линкс», который собирает украинские беспилотники «Лютый». Энергетика Украины Российские войска атаковали по меньшей мере 14 электроподстанций, две теплоэлектростанции и столько же теплоэлектроцентралей в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Ровенской, Винницкой, Харьковской, Львовской, Черниговской, Черновицкой, Сумской и Одесской областях. Они снабжали предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Это привело к массовым отключениям света. В Киеве встал электротранспорт, движение по большинству маршрутов восстановили 17 ноября. Власти предупредили о перебоях с водо- и теплоснабжением в некоторых районах столицы.

Фото: РИА «Новости»

В Одессе блэкаут произошел 21 ноября. Наибольшая часть города осталась без света. Украинские БПЛА летели в тыл Система ПВО в России работала ежедневно, украинские военные атаковали промышленные и гражданские объекты. Утром 19 ноября ВСУ атаковали Курск. В центре города взрывная волна при падении обломков повредила многоэтажку, частные дома, здания Арбитражного суда, Центральной городской библиотеки, Дома быта и Курского медколледжа. Загорелись несколько автомобилей.

Фото: Губернатор Курской области Александр Хинштейн / Telegram

«Количество пострадавших выросло до 13: восемь женщин, четверо мужчин и один ребенок. Трое человек госпитализированы в областную больницу, у них травмы средней степени тяжести», — сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. В тот же день в Красноармейском районе Саратовской области при атаке беспилотников погибли три человека, двое ранены. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Атака беспилотников на Юбилейное в ЛНР Мобильные огневые группы в ночь на 20 ноября отражали массированную атаку на поселок Юбилейное в западном пригороде Луганска. Большинство воздушных целей сбили, но несколько беспилотников все же достигли цели. «Неонацисты ударили по спящим людям в жилых многоквартирных домах. В одном из них произошло обрушение бетонных перекрытий между подъездами», — сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Фото: Пресс-служба МЧС

Сначала сообщалось о шести раненых, включая девочку 2018 года рождения, и трех погибших — ее матери и братьях. К завершению поисково-спасательной операции из-под завалов извлекли тела еще трех человек. Это пенсионерка и 13-летняя девочка с матерью. Восьмилетнюю сироту доставили на лечение в Институт имени Пирогова. Остальные пятеро раненых лечатся в ЛНР. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова обратилась в ООН. Атаки ВСУ на Крымский мост Украинские войска трижды за неделю атаковали Крымский мост. Сначала повредили автомобильную часть, затем железнодорожную. Никто не пострадал.

Фото: РИА «Новости»

Движение поездов оперативно восстановили. Междугородние автобусы тоже возобновили движение по временной схеме с пересадкой на электричку. Президент России Владимир Путин напомнил на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Шэньчжэне, что Крымский мост является исключительно гражданским объектом и давно не используется для перевозки военной техники и боеприпасов. Он обсуждал с Совбезом возможность временного перемирия, но после произошедшего отказался от этой идеи.

После ударов по Крымскому мосту договариваться [о частичном прекращении огня в зоне СВО] не будем. Будем отвечать на эти удары. Полагаю, что наши ответные действия будут гораздо более болезненными, чем-то, что сделал киевский режим в отношении моста. Владимир Путин Президент России

К числу отреагировавших на атаки присоединился президент США Дональд Трамп. Он заявил, что понимает возмущение президента России по этому поводу. «Путин был крайне возмущен [президентом Украины Владимиром] Зеленским из-за той атаки на Крымский мост. Вполне понятно, почему Путин так отреагировал», — сказал американский политик. Угроза БПЛА в Калининградской области В Неманском районе Калининградской области вечером 21 ноября сработала система оповещения о беспилотной опасности. Губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что она среагировала на подозрительный объект со стороны Литвы.

Фото: ИИ/360.ru

«Специалисты провели все необходимые проверки, угрозы нет. В ближайшее время режим будет отменен. Прошу отнестись с пониманием», — сказал он. За несколько часов до этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от российской границы, два БПЛА атаковали судно, следовавшее в Калининград. Экипаж отказался от эвакуации и после проведения необходимых работ планировал возобновить движение по маршруту.