Киев разделен надвое, ВСУ лишились семи тысяч солдат. Главное об СВО за неделю
Энергетика Украины трещит по швам, повреждено еще 18 электроподстанций, ТЭС и ТЭЦ. Киев разделен надвое ударами по мостам через Днепр. Российские же войска продвигаются в Запорожской области и ДНР, выстраивая буферную зону в Харьковщине. Что изменилось в зоне СВО за неделю с 16 по 22 ноября — в материале 360.ru.
Освобождено село в Запорожской области
Группировка «Восток» заняла село Заливное на правом берегу Верхней Терсы. Для его обороны командование ВСУ стянуло подкрепление с других участков. При штурме российский боец сумел в одиночку зачистить лесополосу.
Населенный пункт считался последним звеном между Терсянкой и Воскресенкой, через него проходит трасса Т-0408. Северней, на расстоянии 13 километров, расположена Новониколаевка с выходом на трассу Н-15 Запорожье — Донецк, на противоположном берегу реки — Криновка и Литовка. Выше по течению находится Барвиновка, окруженная Васильковым и Воскресенкой.
Славянско-Краматорская агломерация
Российские войска продвинулись под Константиновкой и Краматорском. Продолжается наступление на Славянск. Под городом обороняются не самые подготовленные солдаты, рассказал Минобороны командир роты с позывным Татарин. Они лишь прячутся и следят за передвижениями российских войск.
«Никаких боевых действий они не предпринимают, никак себя не проявляют. Как только противник себя проявит, он будет уничтожен», — рассказал он.
Заместитель командира батальона седьмой мотострелковой бригады с позывным Сокол рассказал, что в Славянско-Краматорской агломерации идут бои за леса и населенные пункты. Российские штурмовики превосходят противника.
«Во всех боестолкновениях мы выходим победителями. Они делают упор на дроны. Если погодные условия начинают меняться — туман или очень ветреная погода, которая не дает летать „птичкам“, — то противник остается без рук», — отметил он.
Самая широкая буферная зона — в Харьковской области
Именно в Харьковской области создана самая широкая буферная зона, сообщил журналистам военный эксперт Андрей Марочко.
«Если мы говорим о самой широкой линии безопасности <… >, то сейчас она на линии боевого соприкосновения в Харьковской области. Если брать полностью ширину участка фронта, на котором действуют наши военнослужащие, то там рубеж составляет приблизительно 150 километров», — сказал он.
Самый глубокий участок буферной зоны, по информации Марочко, находится у Купянска. Еще порядка 500 квадратных километров на Волчанском направлении перешли под контроль России с начала года.
Интересно
ВСУ потеряли до 7675 военнослужащих за неделю.
На минувшей неделе экипажи ВКС России сбросили пять авиабомб ФАБ-500 на пункт управления беспилотниками четвертого пограничного отряда Пограничной службы Украины, который находится в поселке Муравское недалеко от границы с Белгородской областью. К юго-востоку от Рубежного заняты новые позиции.
Массированные атаки на Украину
Российские войска нанесли два массированных и 11 групповых ударов по объектам на территории Украины. Они поразили Львовский авиазавод «ЛДАРЗ», производящий ракеты «Фламинго», и предприятие Fire Point, осуществляющее их сборку.
Задействованные в производстве ракет «Фламинго» и «Нептун» заводы атаковали также в Запорожье, Черкасской, Днепропетровской и Харьковской областях. В городе Городня в Черниговской области ударили по логистическому центру, в Березнеговатом в Николаевской области — по складу крылатых ракет.
В Черном море войска поразили не менее 12 сухогрузов, в нескольких портах вывели из строя объекты инфраструктуры.
Атаки затронули объекты транспорта. Поражено восемь локомотивов в районе железнодорожных станций Днепропетровск, Кривой Рог и Рядовое в Днепропетровской области. В Одесской области удар пришелся на автожелезнодорожный мост «Затока».
Мосты в Киеве получили повреждения
Беспилотники и баллистика атаковали мосты, связывающие правый и левый берега Днепра. Повреждены пять переходов:
- автожелезнодорожный Южный мост пострадал частично, движение по нему разрешено только с левого на правый берег для машин легче 10 тонн и общественного транспорта до 18 тонн;
- автодорожный Северный мост полностью закрыли для легковых авто и грузовиков, разрешив проезд только общественному и спецтранспорту по крайней правой полосе в обоих направлениях;
- Подольский мостовой переход временно закрывали для движения с правого на левый берег;
- поврежден Подольско-Воскресенский мостовой переход, движение с правого на левый берег по нему закрыто;
- атакован Дарницкий мост.
В столичном регионе пострадали также объекты военной промышленности и склады. Среди них завод порошковой металлургии в Броварах, склад в Новых Петровцах, сборочное предприятие Fire Point в Петровском и несколько сборочных цехов БПЛА. В самом Киеве поразили завод «Укрпластик» и производственные площади «Техно-Линкс», который собирает украинские беспилотники «Лютый».
Энергетика Украины
Российские войска атаковали по меньшей мере 14 электроподстанций, две теплоэлектростанции и столько же теплоэлектроцентралей в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Ровенской, Винницкой, Харьковской, Львовской, Черниговской, Черновицкой, Сумской и Одесской областях. Они снабжали предприятия военно-промышленного комплекса Украины.
Это привело к массовым отключениям света. В Киеве встал электротранспорт, движение по большинству маршрутов восстановили 17 ноября. Власти предупредили о перебоях с водо- и теплоснабжением в некоторых районах столицы.
В Одессе блэкаут произошел 21 ноября. Наибольшая часть города осталась без света.
Украинские БПЛА летели в тыл
Система ПВО в России работала ежедневно, украинские военные атаковали промышленные и гражданские объекты.
Утром 19 ноября ВСУ атаковали Курск. В центре города взрывная волна при падении обломков повредила многоэтажку, частные дома, здания Арбитражного суда, Центральной городской библиотеки, Дома быта и Курского медколледжа. Загорелись несколько автомобилей.
«Количество пострадавших выросло до 13: восемь женщин, четверо мужчин и один ребенок. Трое человек госпитализированы в областную больницу, у них травмы средней степени тяжести», — сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
В тот же день в Красноармейском районе Саратовской области при атаке беспилотников погибли три человека, двое ранены. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Атака беспилотников на Юбилейное в ЛНР
Мобильные огневые группы в ночь на 20 ноября отражали массированную атаку на поселок Юбилейное в западном пригороде Луганска. Большинство воздушных целей сбили, но несколько беспилотников все же достигли цели.
«Неонацисты ударили по спящим людям в жилых многоквартирных домах. В одном из них произошло обрушение бетонных перекрытий между подъездами», — сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Сначала сообщалось о шести раненых, включая девочку 2018 года рождения, и трех погибших — ее матери и братьях. К завершению поисково-спасательной операции из-под завалов извлекли тела еще трех человек. Это пенсионерка и 13-летняя девочка с матерью.
Восьмилетнюю сироту доставили на лечение в Институт имени Пирогова. Остальные пятеро раненых лечатся в ЛНР.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова обратилась в ООН.
Атаки ВСУ на Крымский мост
Украинские войска трижды за неделю атаковали Крымский мост. Сначала повредили автомобильную часть, затем железнодорожную. Никто не пострадал.
Движение поездов оперативно восстановили. Междугородние автобусы тоже возобновили движение по временной схеме с пересадкой на электричку.
Президент России Владимир Путин напомнил на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Шэньчжэне, что Крымский мост является исключительно гражданским объектом и давно не используется для перевозки военной техники и боеприпасов. Он обсуждал с Совбезом возможность временного перемирия, но после произошедшего отказался от этой идеи.
После ударов по Крымскому мосту договариваться [о частичном прекращении огня в зоне СВО] не будем. Будем отвечать на эти удары. Полагаю, что наши ответные действия будут гораздо более болезненными, чем-то, что сделал киевский режим в отношении моста.
Владимир Путин
Президент России
К числу отреагировавших на атаки присоединился президент США Дональд Трамп. Он заявил, что понимает возмущение президента России по этому поводу.
«Путин был крайне возмущен [президентом Украины Владимиром] Зеленским из-за той атаки на Крымский мост. Вполне понятно, почему Путин так отреагировал», — сказал американский политик.
Угроза БПЛА в Калининградской области
В Неманском районе Калининградской области вечером 21 ноября сработала система оповещения о беспилотной опасности. Губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что она среагировала на подозрительный объект со стороны Литвы.
«Специалисты провели все необходимые проверки, угрозы нет. В ближайшее время режим будет отменен. Прошу отнестись с пониманием», — сказал он.
За несколько часов до этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от российской границы, два БПЛА атаковали судно, следовавшее в Калининград. Экипаж отказался от эвакуации и после проведения необходимых работ планировал возобновить движение по маршруту.