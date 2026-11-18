После атаки на Крымский мост выстроят новые маршруты
Никитин: кабмин выстраивает новые маршруты после атаки на Крымский мост
Кабинет министров в сотрудничестве с регионами выстраивает альтернативные маршруты автомобильных перевозок и перераспределяет потоки после повторной атаки ВСУ на Крымский мост. Об этом сообщил в интервью РИА «Новости» вице-премьер Андрей Никитин.
«Отдельная задача сейчас — пассажирское сообщение и прежде всего автомобильный транспорт. Совместно с регионами выстраиваем альтернативные маршруты и перераспределяем потоки», — отметил замглавы правительства.
Никитин подчеркнул, что у России есть все необходимые технологии и опыт, чтобы восстановить Крымский мост в сжатые сроки. При этом транспортная система страны обладает высоким запасом прочности.
Он добавил что держит вопрос под личным контролем и дал Минтрансу необходимые поручения.
Ранее движение поездов по мосту возобновили. Все составы, которые задержались после ударов, прибыли в Керчь.