Никитин: кабмин выстраивает новые маршруты после атаки на Крымский мост

Кабинет министров в сотрудничестве с регионами выстраивает альтернативные маршруты автомобильных перевозок и перераспределяет потоки после повторной атаки ВСУ на Крымский мост. Об этом сообщил в интервью РИА «Новости» вице-премьер Андрей Никитин.

«Отдельная задача сейчас — пассажирское сообщение и прежде всего автомобильный транспорт. Совместно с регионами выстраиваем альтернативные маршруты и перераспределяем потоки», — отметил замглавы правительства.

Никитин подчеркнул, что у России есть все необходимые технологии и опыт, чтобы восстановить Крымский мост в сжатые сроки. При этом транспортная система страны обладает высоким запасом прочности.

Он добавил что держит вопрос под личным контролем и дал Минтрансу необходимые поручения.

Ранее движение поездов по мосту возобновили. Все составы, которые задержались после ударов, прибыли в Керчь.