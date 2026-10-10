Жертвами атак ВСУ на ЛНР стали четыре человека

Пасечник сообщил о гибели четырех мирных жителей при атаках в ЛНР

За минувшие сутки в Луганской Народной Республике в результате атак ВСУ погибли четыре мирных жителя, еще пять получили ранения. Об этом на платформе «Макс» сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, в Старобельском муниципальном округе удар пришелся по территории фермерского хозяйства. Повреждения получили комбайн и грузовик, оба водителя погибли.

Возле села Паньковка Белокуракинского округа беспилотник атаковал служебную машину местной пекарни. Медики всю ночь пытались спасти тяжелораненую сотрудницу, но она скончалась. В Антрацитовском округе при атаке на легковой автомобиль погиб водитель.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших, сил пережить это горе», — написал Пасечник.

Глава ЛНР добавил, что в Лисичанске ранения получили 76-летняя женщина и 48-летний мужчина. Удары по грузовикам в Кременной и Новоайдаре привели к ранению водителей.

Кроме того, 21-летний парень пострадал при атаке на придомовую территорию в Славяносербском округе. Пасечник уточнил, что под обстрелами ВСУ оказались 13 муниципалитетов.

Днем ранее при обстреле ВСУ Белгородской области погибли два человека.