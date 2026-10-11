Ковальчук: в Брянской области при атаке БПЛА погиб человек, двое пострадали

В Брянской области при атаке беспилотников погиб местный житель, еще две женщины получили ранения. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Егор Ковальчук.

В деревне Случок Стародубского муниципального округа дрон-камикадзе ударил по местности и тяжело ранил мужчину. Спасти его не удалось: он скончался в больнице.

«В поселке Климово от удара дрона ранения получили две женщины», — написал глава региона.

По словам губернатора, всем пострадавшим оказали своевременную медицинскую помощь. Ковальчук уточнил, что за минувшие сутки над Брянской областью уничтожили 45 беспилотников самолетного типа.

Их сбивали подразделения ПВО Министерства обороны, спецподразделения Росгвардии по Брянской области, МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск».

Ранее при атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали 16 человек.