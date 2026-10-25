Мирный житель погиб при массированной атаке БПЛА ВСУ на Белгород

В Белгороде при атаке БПЛА ВСУ погиб человек и еще 10 получили ранения

Оперативный штаб Белгородской области сообщил уточненную информацию о последствиях массированной атаки беспилотников на Белгород. Один мирный житель погиб и еще 10 человек получили ранения, написали в телеграм-канале регионального оперштаба.

По данным его представителей, среди пострадавших при атаке БПЛА — сотрудник скорой помощи.

«Восемь пострадавших обследуются в больницах города. Врачи оказывают им необходимую помощь», — уточнили в оперштабе.

Кроме того, две женщины после оказания медицинской помощи бригадами скорой продолжат лечение амбулаторно.

Мэр Белгорода Валентин Демидов в «Максе» сообщил о последствиях вражеской атаки по мирным кварталам города. Он отметил, что лично объезжает пострадавшие районы.

«Зафиксированы значительные разрушения жилого фонда, повреждены автомобили, социальные и коммерческие объекты», — написал он.

Украинские беспилотники атаковали Белгород с 20:33 24 октября.