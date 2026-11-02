Мирный житель погиб при атаке ВСУ на пассажирский автобус в ЛНР

Украинские военные атаковали рейсовый автобус на участке дороги Родаково — Желтое Славяносербского муниципального округа, погиб мирный житель. Об этом в телеграм-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Глава региона подчеркнул, что ВСУ прицельно атаковали рейсовый автобус, следующий из Луганска в Зимогорье.

«По предварительным данным, погиб один человек, еще восемь пострадали. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнил он.

Пасечник добавил, что оперативные службы уже работают на месте происшествия.

Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела после террористической атаки ВСУ на автобус в ЛНР. Тогда получили ранения три сотрудника предприятия, один позже скончался.