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    Один человек погиб при ударе ВСУ по автобусу в Брянской области

    Ковальчук: в Брянской области ВСУ ударили по автобусу, погибла женщина

    Фото: РИА «Новости»

    В Брянской области украинские военные атаковали автобус, двигающийся по направлению Москва — Новозыбков, погиб один человек и еще три пострадали. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Егор Ковальчук.

    «ВСУ продолжают атаки на мирных граждан. Вблизи поселка Халтурино Клинцовского района атакован автобус, двигающийся по направлению Москва — Новозыбков», — уточнил глава региона.

    Губернатор добавил, что при атаке ВСУ погибла женщина. Еще три человека получили ранения. Медики уже оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

    Ранее украинские военные атаковали автобус, перевозящий сотрудников Запорожской АЭС. Во время удара автомобиль возвращался в гараж без пассажиров. При атаке погиб водитель.

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