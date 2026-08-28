Мирошник: с начала года от ударов ВСУ по автобусам погибли 43 россиянина

С начала года жертвами ударов ВСУ по рейсовым автобусам стали свыше 300 человек. Погибли 43 россиянина, включая троих детей, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Атаки ВФУ на пассажирские автобусы в 2026 году по состоянию на 27 августа: количество атакованных автобусов — 167. Ранены 329 человек, в их числе 17 детей. Погибли 43 человека, в их числе три ребенка», — сказал дипломат.

Посол отметил, что информацию получили благодаря мониторингу российского МИД — верифицировали данные, прошедшие через федеральные и другие органы власти. Статистика показала «минимум» числа ударов украинских неонацистов по пассажирским автобусам и жертв этих атак. При этом требуется дополнительно собрать данные.

Ранее украинские неонацисты атаковали рейсовый автобус в ЛНР, погибли девять человек.