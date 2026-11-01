При ударе ВСУ по автобусу в ЛНР погиб мирный житель, двое ранены

СК возбудил уголовное дело после атаки украинских боевиков на автобус в ЛНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после террористической атаки вооруженных формирований Украины на автобус в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Тридцать первого октября на автодороге в Беловодском муниципальном округе ВФУ атаковали автобус, который развозил работников предприятия после смены», — отметила представитель СК.

Были ранены две женщины и мужчина, который в итоге скончался. Против виновников нападения возбудили уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса.

Следователи проведут мероприятия по сбору и фиксации доказательств, установят конкретные подразделения и имена украинских боевиков, причастных к преступлению.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что за неделю с 19 по 25 октября от ударов ВСУ в России погибли 50 мирных жителей. Еще 263 человека получили ранения.