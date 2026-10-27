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    ВСУ атаковали ехавший из Симферополя в Москву пассажирский автобус

    Фото: РИА «Новости»

    Один человек погиб при атаке ВСУ на пассажирский автобус, следовавший рейсом Симферополь — Москва. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале.

    «В автобусе находился 31 человек, один человек погиб. Атака совершена в районе города Приморска», — написал он.

    Пострадавших госпитализировали, остальным пассажирам предоставили питание и размещение. Глава региона находится на прямой связи с оперативными службами.

    Ранее силовики сообщили о ликвидации скопления живой силы и техники роты «Шквал» 127-й бригады ВСУ в Харьковской области. ВС России открыли по врагу комплексный огонь.

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