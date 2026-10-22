Водитель автобуса ЗАЭС погиб при атаке БПЛА ВСУ

«После дневной смены автобус развез сотрудников и возвращался в гараж. В результате атаки погиб водитель», — уточнили в пресс-службе.

Представители ЗАЭС добавили, что это повторная атака украинских неонацистов на станционный транспорт. Днем ранее боевики ВСУ целенаправленно ударили БПЛА по автобусу, который на тот момент доставил сотрудников в город и возвращался без пассажиров. Тогда никто не пострадал.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал атаку ВСУ на парк мусороуборочных машин в ЛНР. Дипломат высмеял военных, отметив, что, видимо, они их перепутали с танками.