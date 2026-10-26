Захарова сообщила о росте числа ударов ВСУ по Энергодару и ЗАЭС

Киевский режим продолжает попытки дестабилизировать работу Запорожской АЗС, в последнее время возросло число ударов по станции. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликовали на сайте ведомства.

«Окончательно впавшие в безумие киевские власти интенсифицировали целенаправленные удары по Запорожской АЭС и ее городу-спутнику Энергодару, в котором проживают сотрудники станции, героически продолжающие выполнять свои служебные обязанности в тяжелейших условиях», — заявила Захарова.

Ранее ВСУ ударили по гражданским объектам: под атаку попали художественная школа и пожарная часть МЧС. Захарова отметила, что Украина предпринимает попытки дестабилизировать работу станции путем запугивания персонала. Дипломат отметила, что цель киевского режима — приумножить количество жертв и создать безжизненную зону на Запорожье.

На прошлой неделе украинские боевики атаковали автобус, который перевозил персонал Запорожской АЭС. Транспорт возвращался в гараж после развозки людей, в результате атаки погиб водитель.