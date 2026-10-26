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    Захарова сообщила о росте числа ударов ВСУ по Энергодару и ЗАЭС

    Фото: РИА «Новости»

    Киевский режим продолжает попытки дестабилизировать работу Запорожской АЗС, в последнее время возросло число ударов по станции. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликовали на сайте ведомства.

    «Окончательно впавшие в безумие киевские власти интенсифицировали целенаправленные удары по Запорожской АЭС и ее городу-спутнику Энергодару, в котором проживают сотрудники станции, героически продолжающие выполнять свои служебные обязанности в тяжелейших условиях», — заявила Захарова.

    Ранее ВСУ ударили по гражданским объектам: под атаку попали художественная школа и пожарная часть МЧС. Захарова отметила, что Украина предпринимает попытки дестабилизировать работу станции путем запугивания персонала. Дипломат отметила, что цель киевского режима — приумножить количество жертв и создать безжизненную зону на Запорожье.

    На прошлой неделе украинские боевики атаковали автобус, который перевозил персонал Запорожской АЭС. Транспорт возвращался в гараж после развозки людей, в результате атаки погиб водитель.

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