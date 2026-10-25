Свыше 50 человек разместили в ПВР после атаки ВСУ по Белгороду

Один человек погиб и десять пострадали в результате ночного удара ВСУ по Белгороду, в пункты временного размещения отправились более 50 человек. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

По его данным, двое после оказания медицинской помощи продолжат лечение амбулаторно, восемь пострадавших госпитализировали.

«Соболезную родным. Скорбим вместе с вами. Все службы продолжают работу на местах», — написал он.

Демидов добавил, что в городе продолжают работать экстренные и коммунальные службы. Жителям, чье имущество пострадало от ударов беспилотников, предлагают временное размещение в пунктах временного размещения.

Для их перевозки организовали автобусы, 53 человека уже воспользовались этой возможностью.

После наступления светлого времени суток городские управы начнут фиксировать повреждения зданий. Коммунальщики закрывают тепловой контур, после чего приступят к уборке мусора и осколков.