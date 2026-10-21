Мастер-класс прошел в центре поддержки участников СВО в Серпухове

20 октября в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей прошел первый мастер-класс по тактической медицине — «Тактическая медицина и оказание первой помощи в экстремальных условиях». Мероприятие организовано для волонтеров-медиков Серпуховского филиала Московского областного медицинского колледжа.

Спикером выступил специалист по тактической медицине Николай Ветчинин. В теоретической части участники разобрали алгоритмы оценки состояния пострадавшего, а на практике отработали технику сердечно-легочной реанимации, наложение жгута и остановку кровотечения при различных видах травм.

О важности подобных занятий ребятам рассказала депутат Московской областной Думы Диана Алумянц. Участников поприветствовала депутат окружного Совета Надежда Еремина, которая передала для участников СВО гуманитарную помощь — в ближайшее время она будет доставлена на передовую.

Накануне мероприятия юные волонтеры Центра милосердия собора святителя Николая Чудотворца Кира и Никита Колябины привезли в центр необходимые материалы — бинты и жгуты, которые приобрели самостоятельно. Именно эти медицинские изделия затем использовались на мастер-классе.

В рамках курса участники изучили широкий спектр тем: оценку обстановки и состояния пострадавшего, правила остановки различных видов кровотечений, обеспечение проходимости дыхательных путей и помощь при пневмотораксе, сердечно-легочную реанимацию, наложение шин и базовые способы эвакуации раненых из опасной зоны.

«У нас сегодня первый урок по обучению навыкам тактической медицины, который инициировали ветераны пограничной службы для жителей Городского округа Серпухов. Мы стартуем с волонтеров-медиков — ребята сами просили провести такие занятия для первокурсников. В перспективе это будут регулярные уроки для всех жителей округа», — рассказала руководитель Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей Лидия Халачева.