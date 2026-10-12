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    Житель Константиновки пострадал из-за атаки ВСУ на частный дом

    губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
    Фото: губернатор Запорожской области Евгений Балицкий/Telegram

    ВСУ ударили по частному дому в селе Константиновка Запорожской области. Один человек пострадал, сообщил губернатор Евгений Балицкий в телеграм-канале.

    «В результате атаки БПЛА противника по частному домовладению в селе Константиновка Мелитопольского городского округа пострадал хозяин дома — мужчина получил легкие ранения», — написал он.

    Дом получил серьезные повреждения. На место прибыли оперативные службы, администрация округа оценит повреждения.

    Ранее Министерство обороны России сообщило о попытках ВСУ помешать эвакуации населения из Константиновки в Донецкой Народной Республике. Боевики минируют дороги и тропы, по которым выходят мирные жители.

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