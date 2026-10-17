Мужчину убил беспилотник ВСУ в лесу в Брянской области

В селе Андрейковичи Погарского района в результате атаки украинского беспилотника погиб 58-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук в телеграм-канале .

По его словам, нападение на мирного жителя произошло в лесной местности.

Губернатор напомнил землякам, что походы в лес в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, потенциально опасны и могут закончиться трагически, и призвал отказаться от них.

При обнаружении предмет, похожих на боеприпас или мину, к ним нельзя приближаться и необходимо оповестить специальные службы.

Ранее пятеро жителей Шебекина пострадали при атаке украинского БПЛА на рейсовый автобус. У одной из женщин диагностировали незавершенную ампутацию ноги, другие получили раны и контузии.