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    Мужчину убил беспилотник ВСУ в лесу в Брянской области

    Фото: РИА «Новости»

    В селе Андрейковичи Погарского района в результате атаки украинского беспилотника погиб 58-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук в телеграм-канале.

    По его словам, нападение на мирного жителя произошло в лесной местности.

    Губернатор напомнил землякам, что походы в лес в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, потенциально опасны и могут закончиться трагически, и призвал отказаться от них.

    При обнаружении предмет, похожих на боеприпас или мину, к ним нельзя приближаться и необходимо оповестить специальные службы.

    Ранее пятеро жителей Шебекина пострадали при атаке украинского БПЛА на рейсовый автобус. У одной из женщин диагностировали незавершенную ампутацию ноги, другие получили раны и контузии.

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