Ветеран СВО из Воскресенска начал осваивать профессию массажиста

Член местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Владимир Чесноков, потерявший зрение во время службы, осваивает специальность «классический массаж» в Центре имени Мещерякова. Через четыре месяца мужчину ждут выпускные экзамены.

Владимира уже пригласили на работу в паралимпийскую сборную по волейболу сидя в качестве массажиста.

Обучение адаптировано для незрячих и слабовидящих. Программа включает психологию, правовые аспекты и адаптивные технологии. Практику ветераны отрабатывают на бойцах, проходящих реабилитацию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей — искать эффективные способы взаимодействия, проявлять заботу и реализовывать программы, которые жизненно необходимы для вернувшихся с фронта ребят и их семей.

«Мы должны быть чуткими и всегда находиться рядом. И ключевое здесь — конкретные предложения и программы, которые сегодня максимально востребованы. Реабилитация, трудоустройство, переобучение, всесторонняя забота о семьях — все это наши приоритеты», — подчеркнул он.

История Владимира — пример того, что потеря зрения не означает конец активной жизни. Появляется новая специальность, где главный инструмент — руки, и команда, которая уже ждет своего массажиста.