Глава МИД Сергей Лавров назвал ключевой задачей России не только достижение целей спецоперации, но и победу над пещерной русофобией, которая насаждается на Украине. Дипломат рассказал об этом в интервью для проекта «Наше крещение. Предстоятель», опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Лавров напомнил, что советские руководители при образовании Украинской ССР включили в ее состав исконно русские земли, опасаясь, что бандеровская зараза и неонацизм смогут поднять голову в будущем.

«Юго-восток Украины и большая часть центральной Украины, включая Киев, — это, безусловно, исконно русские земли. Там живет народ, который крестился в одной купели с нами, откуда мы все и пошли», — отметил дипломат.

Он отметил, что сейчас важно победить пещерную русофобию, которую пытаются насадить на том пространстве, которое сейчас называется Украина.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что основой победы стала не скорость ракет в украинском конфликте, а скорость мысли и крепость духа.