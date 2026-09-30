Захарова сравнила русофобию главы МИД Британии с «Алисой в Стране чудес»

«Русофобский угар», в который впал глава британского МИД Эд Милибэнд, уже внешне перекликается с отдельными сценами из сказки «Алиса в Стране чудес». На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале .

«Глава МИД Британии Эд Милибенд зашелся в русофобском угаре. Как же все это, даже визуально, напоминает „Алису в стране чудес“», — написала она.

Свой пост дипломат сопроводила видеороликом, в первой части которого показан отрывок из речи британского министра, где он сказал: «Мы всегда будем противостоять российским угрозам, где бы они ни возникали». Во второй части ролика показан фрагмент из сказки, где Безумный Шляпник пьет чай, а Алиса в конце заявила: «если вокруг все безумные, надо быть осторожнее».

Ранее Захарова высмеяла польского министра иностранных дел Радослава Сикорского. По ее словам, русофобия заставила дипломата уверовать в непобедимость своей армии.