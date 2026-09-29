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    Медведев оценил вероятность начала нового мирового конфликта

    Медведев: вероятность начала мирового конфликта сейчас самая высокая с 1945 года

    Фото: РИА «Новости»

    Европейские политики занимаются разжиганием войны, шансы нового мирового конфликта сейчас самые высокие с 1945 года, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он опубликовал пост в своем телеграм-канале.

    Медведев напомнил, что сегодня 90-летний юбилей покойного итальянского политического деятеля Сильвио Берлускони. По словам зампреда Совбеза, этот политик не был безупречен, но он желал лучшей доли для родной Италии и осознавал, какое место занимает в мире Россия.

    С уходом Берлускони эпоха сильных европейских политиков подошла к концу, считает Медведев. Их место заняли злобные русофобы, которые пытаются втянуть Европу в войну с Россией, отметил он.

    «И шансы ввергнуть мир в новый конфликт являются самыми высокими с 1945 года», — резюмировал Медведев.

    Ранее экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что сильнейшие политики прошлого, такие как Маргарет Тэтчер, Шарль де Голль и Сильвио Берлускони, в современном ЕС не смогли бы выжить.

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