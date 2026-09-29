Медведев: вероятность начала мирового конфликта сейчас самая высокая с 1945 года

Европейские политики занимаются разжиганием войны, шансы нового мирового конфликта сейчас самые высокие с 1945 года, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он опубликовал пост в своем телеграм-канале .

Медведев напомнил, что сегодня 90-летний юбилей покойного итальянского политического деятеля Сильвио Берлускони. По словам зампреда Совбеза, этот политик не был безупречен, но он желал лучшей доли для родной Италии и осознавал, какое место занимает в мире Россия.

С уходом Берлускони эпоха сильных европейских политиков подошла к концу, считает Медведев. Их место заняли злобные русофобы, которые пытаются втянуть Европу в войну с Россией, отметил он.

«И шансы ввергнуть мир в новый конфликт являются самыми высокими с 1945 года», — резюмировал Медведев.

Ранее экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что сильнейшие политики прошлого, такие как Маргарет Тэтчер, Шарль де Голль и Сильвио Берлускони, в современном ЕС не смогли бы выжить.