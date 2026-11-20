Смысл знаменитой фразы «Москва — третий Рим» заключен в том, что Россия во главе со столицей стала законной преемницей Римского царства, где зародилось христианство, причем дважды погибшего — сначала Рим пал, а потом и Византия. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью сербскому кинорежиссеру Эмиру Кустурице для проекта «Наше крещение. Предстоятель», видео опубликовали на сайте Кремля.

Кустурица отметил, что Русская православная церковь представлена более чем в 100 странах, а Россия — основа всей русской цивилизации. Он спросил Путин, может ли она стать своеобразным ковчегом, на котором спасутся все христиане.

Российский лидер ответил, что может. Он отметил, что говорит так уверенно не только потому, что в русской теологической и философской традиции на протяжении веков присутствует одна мысль, звучащая так: «Москва — третий Рим, четвертому не бывать».

Путин объяснил, что христианство зародилось в Древнем Риме. Потом Рим пал, и христианство переместилось в восточную часть Римской империи, в Византию. Ее возглавил первый христианский император — Константин. Потом пала и Византия.

«Но к этому моменту христианство уже было перенесено на русскую, на российскую почву, в Москву. И Москва стала продолжательницей этой веры, этих традиций. В этом смысле она стала третьим Римом, то есть духовным хранителем этих святынь, этого наследия», — сказал он.

Ранее гражданин Камеруна Омар Родригес, участвующий в спецоперации на стороне России, принял православие в Чехове. Также он оформляет российское гражданство с декабря 2025 года.