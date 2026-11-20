В Московской области подвели итоги конкурса для СМИ на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности в 2026 году. Уполномоченный по правам человека в регионе Ирина Фаевская вручила победителям дипломы и памятные подарки.

В номинации «Правовое просвещение» первое место заняла ведущая 360.ru Елена Кононова. Редакция телеканала также получила второе место в категории «Профессия — правозащитник».

Фаевская отметила, что одна из наиболее острых тем в работе омбудсмена — обращения участников специальной военной операции и их близких. Среди основных вопросов — оформление гражданства, выплат, пособий и компенсаций, а также помощь раненым бойцам, вернувшимся домой.

«И с особым вниманием, с особой тщательностью мои коллеги и я относимся именно к этого рода обращениям. Это и наши раненые бойцы, которые вернулись домой. Есть у нас обращения участников спецоперации, которые еще не получили российское гражданство», — рассказала уполномоченный.