Журналистов телеканала 360.ru наградили за материалы о защите прав человека
В Московской области подвели итоги конкурса для СМИ на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности в 2026 году. Уполномоченный по правам человека в регионе Ирина Фаевская вручила победителям дипломы и памятные подарки.
В номинации «Правовое просвещение» первое место заняла ведущая 360.ru Елена Кононова. Редакция телеканала также получила второе место в категории «Профессия — правозащитник».
Фаевская отметила, что одна из наиболее острых тем в работе омбудсмена — обращения участников специальной военной операции и их близких. Среди основных вопросов — оформление гражданства, выплат, пособий и компенсаций, а также помощь раненым бойцам, вернувшимся домой.
«И с особым вниманием, с особой тщательностью мои коллеги и я относимся именно к этого рода обращениям. Это и наши раненые бойцы, которые вернулись домой. Есть у нас обращения участников спецоперации, которые еще не получили российское гражданство», — рассказала уполномоченный.
Она подчеркнула, что журналистские материалы способны не только привлечь внимание к конкретной проблеме, но и подсказать другим людям, оказавшимся в похожей ситуации, как действовать.
«Во-первых, нам очень хочется поблагодарить всех журналистов, которые занимаются такой сложной, на мой взгляд, темой. Потому что надо приложить усилия, причем иногда достаточно большие, чтобы решить проблему человека или помочь в ее решении», — заявила Фаевская.
По ее словам, публикации о правозащитной работе также помогают жителям Подмосковья лучше ориентироваться в своих правах и способах их защиты.