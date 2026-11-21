Путин: для победы России важны крепость духа и скорость мысли, а не ракеты

Президент России Владимир Путин назвал скорость мысли и крепость духа основой победы, а не скорость ракет в украинском конфликте и любом другом. Об этом глава государства рассказал в интервью сербскому кинорежиссеру Эмиру Кустурице для проекта «Наше крещение. Предстоятель», видео опубликовали на сайте Кремля.

Сербский режиссер спросил российского лидера, что сейчас самое важное для победы — скорость ракет или православный дух. Путин ответил, что, на его взгляд, на сегодняшний день принципиальным является даже не скорость вооружений, а скорость мысли. Он добавил, что об этом ему говорят и военные специалисты.

«Если вчера еще важны были технические составляющие современного вооружения, то сегодня важны математические знания, потому что скорость изменений в военно-технической сфере невероятная. И кто лучше мыслит, кто быстрее реагирует на происходящие события и вызовы, тот и побеждает», — сказал Путин.

Глава государства при этом добавил, что духовную основу, крепость духа никто само собой не отменял.

До этого Путин раскрыл Кустурице значение выражения «Москва — третий Рим», пояснив, что Россия во главе со столицей стала наследницей Римской империи, продолжательницей христианской веры и традиций.