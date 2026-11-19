Американский бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск посчитал недопустимым оправдывать любые враждебные действия в отношении россиян. Об этом он заявил в интервью газете The New York Times .

«Мне кажется, слишком часто все сводится к тому, что Украина — хорошая, Россия — плохая, а значит, любые действия против россиян являются оправданными», — сказал миллиардер.

По его мнению, подобная позиция отличается жестокостью.

Весной отец бизнесмена, Эррол Маск, назвал россиян добрыми и порядочными, а саму страну — будущим развитого мира. Такими впечатлениями он поделился после путешествия по России.

Ранее депутат сейма Литвы Жигимантас Павиленис призвал убивать русских в западных столицах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это заявление терминальной русофобией, а самого политика — настоящим упырем.