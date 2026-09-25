Кремль призвал к комплексной безопасности в Черном море

Турция предлагала России инициативы по обеспечению безопасности в Черном море, однако каких-то конкретных переговоров по этой теме не было. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки ВСУ на российские и иностранные суда. Его слова привел ТАСС .

По его словам, у вопроса обеспечения безопасности в Черном море должно быть комплексное решение.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Украина начала бить по торговым судам и танкерам России, а также по грузовым объектам под иностранными флагами, в том числе и имеющим отношение к США и к Турции.

«Если говорить об обеспечении безопасности, то это должно быть комплексное решение. Решения в каких-то отдельных сегментах сейчас рассматриваются трудно», — отметил Песков.

Он также подчеркнул, что тема является довольно острой и обсуждается как с турецкой, так и с украинской стороны.

Ранее Песков заявлял, что переговоры России, Украины и США могут пройти в ближайшее время.