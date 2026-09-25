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    Кремль призвал к комплексной безопасности в Черном море

    Песков: Турция предлагала России обеспечить безопасность в Черном море

    Фото: РИА «Новости»

    Турция предлагала России инициативы по обеспечению безопасности в Черном море, однако каких-то конкретных переговоров по этой теме не было. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки ВСУ на российские и иностранные суда. Его слова привел ТАСС.

    По его словам, у вопроса обеспечения безопасности в Черном море должно быть комплексное решение.

    Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Украина начала бить по торговым судам и танкерам России, а также по грузовым объектам под иностранными флагами, в том числе и имеющим отношение к США и к Турции.

    «Если говорить об обеспечении безопасности, то это должно быть комплексное решение. Решения в каких-то отдельных сегментах сейчас рассматриваются трудно», — отметил Песков.

    Он также подчеркнул, что тема является довольно острой и обсуждается как с турецкой, так и с украинской стороны.

    Ранее Песков заявлял, что переговоры России, Украины и США могут пройти в ближайшее время.

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