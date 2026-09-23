Хакеры взломали сайт ФБР

Хакеры из ShinyHunters заявили, что взломали сайт ФБР и украли сведения о большинстве сотрудников бюро в качестве ответа на публикацию ведомства о методах этой криминальной структуры. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным журналистов, накануне злоумышленники атаковали сайт с вакансиями ФБР и похитили сведения почти обо всех агентах. Как отметили участники ShinyHunters, это стало ответом на майскую публикацию бюро, в которой раскрыли методы хакеров.

В подтверждение своих действий участники ShinyHunters выложили снимок экрана взломанного сайта, а также данные примерно о пяти тысячах сотрудников.

В Reuters не смогли удостовериться в подлинности скриншота, но журналист телеканала NewsNation Ханна Брандт написала в соцсети X, что сотрудники ФБР уведомили ее о запущенном расследовании после получения данных о «несанкционированной активности» ShinyHunters на сайте бюро.

Ранее хакеры взломали личную почту главы ФБР Кэша Пателя.