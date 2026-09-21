Лукашенко назвал итоги выборов в России поддержкой курса Путина

Итоги выборов в Госдуму продемонстрировали поддержку россиян выбранного президентом Владимиром Путиным курса на стабильное развитие. Такое поздравление с успешным проведением единого дня голосования направил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что обращается к президенту России не только от себя лично, но и всех жителей республики.

«Беспрецедентная активность миллионов избирателей и подтвержденное партией „Единая Россия“ конституционное большинство в Государственной думе — достойный ответ на циничные попытки извне дискредитировать кампанию, внести раскол в сплоченное российское общество», — привела заявление Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский лидер добавил, что итоги выборов в России продемонстрировали всем приверженность россиян выбранному президентом Путиным курсу на стабильное развитие страны, открытой к партнерству и сотрудничеству.

Лукашенко добавил, что ожидает от всех российских депутатов вклада в Союзное государство.

Отдельно президент Белоруссии пожелал Владимиру Путину воплощения в жизнь всех добрых намерений во славу Отчизны.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, в понедельник, 21 сентября, заявила, что явка избирателей на выборах в Госдуму стала рекордной за последние несколько лет.

Она пояснила, что на участки пришли более 62,6 миллиона человек, или 59,32% от всех избирателей. Глава ЦИК добавила, что окончательные итоги голосования огласят в пятницу, 25 сентября.