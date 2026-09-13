Латвийский министр поплатился должностью за пьяную езду

LSM: министра Латвии уволили после задержания за вождение в нетрезвом виде

Министра благосостояния Латвии Рейниса Узулниекса сняли с должности после задержания за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщило агентство LSM .

Полиция остановила Узулниекса, когда он находился за рулем личного автомобиля. Медицинское освидетельствование выявило в его крови 3,5 промилле алкоголя.

После задержания премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс подписал распоряжение об освобождении чиновника от должности министра благосостояния. Временно руководить ведомством поручили Улдису Аугулису.

Узулниекс возглавил Министерство благосостояния в мае 2026 года и входил в состав правительства Кулбергса.

Ранее министра обороны Венгрии Ромулуса Русина-Сенди оштрафовали за отсутствие ремня безопасности во время поездки на заднем сиденье служебного автомобиля.