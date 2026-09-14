Россия вошла в пятерку стран, которые в Турции считают друзьями

Россия заняла пятое место в списке стран, которые жители Турции считают дружественными. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса ASAL Araştırma.

В исследовании приняли участие две тысячи человек, проживающих в 26 провинциях Турции. За Россию высказались 38,4% опрошенных.

Первую строчку в рейтинге дружественных государств турки отдали Азербайджану (56,5%). На втором месте — Япония с 50,2%, далее расположились Китай (48%) и Италия (46,7%).

«Израиль назвали врагом 84%, а США — 70,5% респондентов», — отметили в исследовании.

Ранее стало известно, что Турция примет около семи миллионов россиян в 2026 году. Ожидается, что турпоток превысит прошлогодний показатель в 6,9 миллиона.