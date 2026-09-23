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    Еврокомиссар признал упадок сил в ЕС из-за антироссийских санкций

    Еврокомиссар Домбровскис: в ЕС устали от антироссийских санкций

    В Европейском союзе накопилась усталость от антироссийских санкций. Об этом еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил в интервью Euractiv.

    По словам Домбровскиса, после пяти лет конфликта на Украине в ЕС действительно ощутили определенную усталость от санкционного режима. При этом он отметил, что Брюссель с самого начала обязался продолжать поддержку Киева.

    Еврокомиссар также указал, что изменить принцип единогласного принятия санкционных решений в ближайшее время не удастся. Для этого понадобились бы правки в договорах ЕС и одобрение всех 27 стран сообщества.

    Накануне Совет Евросоюза продлил антироссийские санкции еще на три года, до 22 сентября 2029 года.

    По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия уже адаптировалась к ограничениям, несмотря на их многотысячное количество.

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