Канцлера ФРГ Фридриха Мерца дизайнер Артемий Лебедев назвал «никому не нужным старым хрычом». Об этом он сказал в выпуске новостей, который вышел на платформе «VK Видео» .

Блогер раскритиковал лидера Христианско-демократического союза. Партия не прошла в парламент федеральной земли Германии Мекленбург — Передняя Померания. Это случилось впервые в истории.

«Я не знаю, кто с симпатией относится к этому унылому и никому не нужному старому хрычу, которым является Мерц. Если он проиграет, я буду только рад», — подчеркнул Лебедев.

Дизайнер пожелал успехов партии «Альтернатива для Германии» в политической борьбе.

Недавно бывший канцлер Германии Ангела Меркель дала совет ХДС после провала на выборах. Она отметила, что партии нужно обратиться к политическому наследию первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра.