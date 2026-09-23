Артемий Лебедев назвал канцлера ФРГ «никому не нужным старым хрычом»
Артемий Лебедев раскритиковал канцлера ФРГ Мерца после проигрыша его партии
Канцлера ФРГ Фридриха Мерца дизайнер Артемий Лебедев назвал «никому не нужным старым хрычом». Об этом он сказал в выпуске новостей, который вышел на платформе «VK Видео».
Блогер раскритиковал лидера Христианско-демократического союза. Партия не прошла в парламент федеральной земли Германии Мекленбург — Передняя Померания. Это случилось впервые в истории.
«Я не знаю, кто с симпатией относится к этому унылому и никому не нужному старому хрычу, которым является Мерц. Если он проиграет, я буду только рад», — подчеркнул Лебедев.
Дизайнер пожелал успехов партии «Альтернатива для Германии» в политической борьбе.
Недавно бывший канцлер Германии Ангела Меркель дала совет ХДС после провала на выборах. Она отметила, что партии нужно обратиться к политическому наследию первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра.