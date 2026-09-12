NZZ: депутат от АдГ усомнился в стратегии Киева по завершению конфликта

Украинские власти должны быть готовы пойти на болезненные компромиссы, если они рассчитывают на переговоры. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Рюдигер Лукассен в интервью Neue Zürcher Zeitung .

«Если хочешь вести переговоры, нужно быть готовым что-то предложить, даже если это болезненно», — сказал политик.

Он отметил, что Киев продолжил заявлять о намерении восстановить территориальную целостность страны. Однако не объяснил, каким образом собирается добиться этого спустя годы конфликта.

Лукассен также задался вопросом о целесообразности атак Украины на российскую территорию. По мнению депутата, Германии следует прекратить финансирование Киева в ущерб собственной армии, а европейским странам — восстановить стратегическую самостоятельность.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование конфликта с Украиной, но не планирует останавливать боевые действия на период переговоров.