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    В Германии заявили, что Украине надо быть готовой к компромиссам

    NZZ: депутат от АдГ усомнился в стратегии Киева по завершению конфликта

    IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press
    Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Украинские власти должны быть готовы пойти на болезненные компромиссы, если они рассчитывают на переговоры. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Рюдигер Лукассен в интервью Neue Zürcher Zeitung.

    «Если хочешь вести переговоры, нужно быть готовым что-то предложить, даже если это болезненно», — сказал политик.

    Он отметил, что Киев продолжил заявлять о намерении восстановить территориальную целостность страны. Однако не объяснил, каким образом собирается добиться этого спустя годы конфликта.

    Лукассен также задался вопросом о целесообразности атак Украины на российскую территорию. По мнению депутата, Германии следует прекратить финансирование Киева в ущерб собственной армии, а европейским странам — восстановить стратегическую самостоятельность.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование конфликта с Украиной, но не планирует останавливать боевые действия на период переговоров.