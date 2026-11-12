Российские военные впервые применили новый дрон-перехватчик «Сокол-3» в зоне СВО
Военнослужащие 297-й зенитной ракетной бригады группировки «Центр» впервые применили новейший дрон-перехватчик «Сокол-3» на Днепропетровском направлении. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
С помощью БПЛА «Сокол-3» расчет сумел уничтожить высокоскоростные ударные беспилотники ВСУ. Новый аппарат способен оперативно выходить на такие цели, точно их атаковать и уничтожать на подлете, не позволяя противнику нанести удар по позициям и технике.
«Маленький, компактный: он меньше где-то раза в два и быстрее раза в два. Запускается с катапульты, не с рук. Бензиновый спокойно догоняет, реактивы может догнать. В зависимости от режима, если свободная охота, спокойно летает минут 30. Рабочая высота у него шесть километров, дальность — 30 километров», — рассказал оператор дрона Илья Соснин.
Из-за большой начальной скорости при взлете «Сокол-3» запускают со специальной катапульты. Благодаря этой особенности сокращается время реакции на вражескую воздушную угрозу.
Ранее российские военные на Днепропетровском направлении уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) «Пеликан» ВСУ при помощи БПЛА «Ланцет».