Российские военные впервые применили новый дрон-перехватчик «Сокол-3» в зоне СВО

Военнослужащие 297-й зенитной ракетной бригады группировки «Центр» впервые применили новейший дрон-перехватчик «Сокол-3» на Днепропетровском направлении. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

С помощью БПЛА «Сокол-3» расчет сумел уничтожить высокоскоростные ударные беспилотники ВСУ. Новый аппарат способен оперативно выходить на такие цели, точно их атаковать и уничтожать на подлете, не позволяя противнику нанести удар по позициям и технике.

«Маленький, компактный: он меньше где-то раза в два и быстрее раза в два. Запускается с катапульты, не с рук. Бензиновый спокойно догоняет, реактивы может догнать. В зависимости от режима, если свободная охота, спокойно летает минут 30. Рабочая высота у него шесть километров, дальность — 30 километров», — рассказал оператор дрона Илья Соснин.

Из-за большой начальной скорости при взлете «Сокол-3» запускают со специальной катапульты. Благодаря этой особенности сокращается время реакции на вражескую воздушную угрозу.

Ранее российские военные на Днепропетровском направлении уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) «Пеликан» ВСУ при помощи БПЛА «Ланцет».