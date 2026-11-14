Почти 40 беспилотников сбили за день над территорией России

Дежурные системы ПВО за день сбили над территорией России 39 украинских беспилотников. Данные предоставило Минобороны РФ в ежедневной сводке .

В период с 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных средств», — сообщили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, ВСУ атаковали Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Рязанскую области, а также Московский регион и Республику Крым.

За минувшую ночь над регионами России ликвидировали 29 украинских беспилотников самолетного типа. ВСУ атаковали пять регионов и воздушные пространства акваторий Азовского и Черного морей.

На подлете к российской границе в Харьковской и Сумской областях системы ПВО уничтожили 426 украинских беспилотников.