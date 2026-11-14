360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Почти 40 беспилотников сбили за день над территорией России

    Фото: РИА «Новости»

    Дежурные системы ПВО за день сбили над территорией России 39 украинских беспилотников. Данные предоставило Минобороны РФ в ежедневной сводке.

    В период с 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных средств», — сообщили в оборонном ведомстве.

    По данным Минобороны, ВСУ атаковали Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Рязанскую области, а также Московский регион и Республику Крым.

    За минувшую ночь над регионами России ликвидировали 29 украинских беспилотников самолетного типа. ВСУ атаковали пять регионов и воздушные пространства акваторий Азовского и Черного морей.

    На подлете к российской границе в Харьковской и Сумской областях системы ПВО уничтожили 426 украинских беспилотников.

    Читайте также

    Марочко назвал самый успешный участок боев для ВС России за неделю

    ВС России поразили два локомотива, электроподстанции и сухогруз

    Дмитриев заявил, что Путин лично отдал инструкции для успешного прекращения огня в Алешках

    Силы ПВО сбили 235 украинских БПЛА над регионами России за ночь

    Российский боец рассказал о возможностях наземного робота Мухтара

    Более 530 БПЛА сбили в зоне СВО за сутки

    Лантратова рассказала, как сейчас помогают эвакуированным жителям Алешек

    Пожар разгорелся на предприятии в Волгограде после атаки беспилотников ВСУ

    Выставку о героях СВО открыли в Солнечногорске

    В Рязанской области при атаке БПЛА пострадал один человек

    Лавров анонсировал обсуждение коллективной безопасности на встрече в Абу-Даби

    Стало известно, как Россия защитит приграничье от спутников Starlink