Два человека погибли и восемь пострадали за день в Луганской Народной Республике в результате атак ВСУ. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в телеграм-канале .

В Луганске на объездной дороге из-за удара вражеского беспилотника по грузовику погиб водитель.

В Лисичанске в результате удара ВСУ по многоквартирному дому обрушилась крыша и перекрытия одной из квартир. Спасатели разобрали завалы, извлекли мужчину с травмами и погибшую пожилую женщину.

Еще семь человек в разных районах республики получили ранения из-за атак беспилотников на автомобили и остановки.

«Под огнем противника также оказались жилые дома, автомобили, гражданская, коммерческая и транспортная инфраструктура», — отметил Пасечник.

Он добавил, что следователи фиксируют преступления ВСУ.

Ранее при налете беспилотников на Ростовскую область пострадали пять человек. На станции Таганрог временно приостановили движение поездов.