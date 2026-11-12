ВС России ударили по украинским объектам ВПК

Российские войска атаковали объекты военно-промышленного и энергетического комплексов Украины с помощью высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

ВС России также поразили склад боеприпасов в городе Киеве и Киевской области. По информации оборонного ведомства, под удар попал сухогруз, который двигался в Черном море в порты Одесской области.

Ранее российские военные группировки войск «Север» с помощью БПЛА уничтожили 12 единиц техники ВСУ в Сумской области. Командир роты с позывным Кот рассказал, что бойцы также ликвидировали живую силу противника.

Благодаря изучению разведданных, полученных благодаря беспилотникам, российские войска срывают логистику украинских боевиков и переброску личного состава.