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    ВС России ударили по украинским объектам ВПК

    Фото: РИА «Новости»

    Российские войска атаковали объекты военно-промышленного и энергетического комплексов Украины с помощью высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    ВС России также поразили склад боеприпасов в городе Киеве и Киевской области. По информации оборонного ведомства, под удар попал сухогруз, который двигался в Черном море в порты Одесской области.

    Ранее российские военные группировки войск «Север» с помощью БПЛА уничтожили 12 единиц техники ВСУ в Сумской области. Командир роты с позывным Кот рассказал, что бойцы также ликвидировали живую силу противника.

    Благодаря изучению разведданных, полученных благодаря беспилотникам, российские войска срывают логистику украинских боевиков и переброску личного состава.

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