ВС России ударили по двум электроподстанциям в Киевской и Житомирской областях

За ночь российские войска нанесли удары беспилотниками по двум объектам энергетического комплекса Украины в Киевской и Житомирской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В результате ударов поражены: в Киевской области — электроподстанция „Наливайковка“ (750 кВ); в Житомирской области — электроподстанция „Чижовка“ (110 кВ)», — заявили в ведомстве.

Также российские войска нанесли удары по морским судам, задействованным в интересах украинской армии. В акватории Черного моря примерно в восьми километрах к юго-западу от Одессы поразили сухогруз» с военным имуществом.

Ранее Минобороны сообщило, что российские дроны ударили по логистическому центру «Новая почта» в Бердичеве и сухогрузу, проходившему в районе одесского побережья, который неоднократно доставлял в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения.