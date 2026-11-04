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    ВС России ударили по двум электроподстанциям в Киевской и Житомирской областях

    Фото: РИА «Новости»

    За ночь российские войска нанесли удары беспилотниками по двум объектам энергетического комплекса Украины в Киевской и Житомирской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    «В результате ударов поражены:  в Киевской области — электроподстанция „Наливайковка“ (750 кВ); в Житомирской области — электроподстанция „Чижовка“ (110 кВ)», — заявили в ведомстве.

    Также российские войска нанесли удары по морским судам, задействованным в интересах украинской армии. В акватории Черного моря примерно в восьми километрах к юго-западу от Одессы поразили сухогруз» с военным имуществом.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские дроны ударили по логистическому центру «Новая почта» в Бердичеве и сухогрузу, проходившему в районе одесского побережья, который неоднократно доставлял в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения.

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