ПВО сбила восемь БПЛА, летевших к Москве

Ранним утром 4 ноября средства противовоздушной обороны ликвидировали восемь БПЛА, летевших к Москве. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбиты восемь беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Ранее посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что над российской территорией 29 октября за сутки сбили более 1,4 тысячи беспилотников, из них 1214 — ночью.

К Московскому региону направлялись более 600 аппаратов. В Минобороны отмечали, что атака на регионы страны во время проведения саммита Россия — Африка оказалась одной из наиболее масштабных.