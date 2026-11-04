Гроза «Лютого». Военный эксперт рассказал о комплексах защиты стратегических объектов

На подмосковном полигоне концерн «Калашников» представил универсальную модель эшелонированной системы прикрытия стратегических объектов от массированных атак беспилотников. В нее вошли автоматизированная система «Калитка-КА» и комплекс ПВО «Зверобой», применяющие машинное зрение. Об этом сообщил 360.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

«На сегодняшний день эта система „Калитка-КА“ как раз позволяет в автоматизированном режиме поражать беспилотники, которые угрожают тем же самым НПЗ, мостам либо каким-то еще предприятиям, связанным с энергетикой», — сказал он.

Кнутов сообщил, что комплекс ПВО «Зверобой» отличается от «Калитки-КА» тем, что поражает вражеские беспилотники не из пулемета, а дронами-перехватчиками «Кракен». Оба работают в мобильной связке и применяют машинное зрение, которое позволяет автоматически захватывать и вести воздушную цель.

О преимуществах модели прикрытия предприятий от «Калашникова» и других способах борьбы с дронами — в материале 360.ru.