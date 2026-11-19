Минобороны: в течение ночи силы ПВО сбили 53 беспилотника над регионами России

Средства противовоздушной обороны с 20:00 18 ноября до 08:00 19 ноября ликвидировали над регионами России 53 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что БПЛА перехватили над Татарстаном, Тульской, Смоленской, Рязанской, Ростовской, Орловской, Липецкой областями.

Также БПЛА уничтожили в небе Курской, Воронежской и Белгородской областей.

Днем ранее в результате налета беспилотников на Краснодарский край ранения получили девять человек. Одного пострадавшего доставили в больницу, остальным медики помогли амбулаторно.

Без газоснабжения остались 94 многоквартирных дома, повреждения получил газопровод. Аварийные службы оперативно занялись устранением последствий.

До этого в Лисичанске женщина погибла в разрушенном из-за атаки БПЛА жилом доме, сообщал глава ЛНР Леонид Пасечник.