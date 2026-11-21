Два человека пострадали при атаке ВСУ на Брянскую область
Два мирных жителя пострадали в результате атак украинских беспилотников в Брянской области прошедшей ночью. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
В деревне Подлесные Новоселки Севского района беспилотник-камикадзе атаковал двигавшийся автомобиль. С полученными травмами госпитализировали 44-летнего водителя.
В селе Воронок Стародубского района пострадал 21-летний местный житель, передвигавшийся на мопеде.
«Молодой человек доставлен в больницу, медики оказали ему необходимую помощь», — добавил глава региона.
За прошедшие сутки над регионом уничтожили 133 беспилотника ВСУ. К отражению атак подключились подразделения ПВО Минобороны, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», сотрудники транспортной полиции и Росгвардии.
Всего минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 275 украинских БПЛА над регионами России.