Российские расчеты ударных дронов за ночь ликвидировали в Харьковской и Сумской областях живую силу и вооружение ВСУ, включая комплекс радиоэлектронной борьбы Kvertus и радиолокационную станцию RADA. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на группировку войск «Север».

«За прошедшую ночь в Харьковской и Сумской областях операторами войск беспилотных систем было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ», — заявил собеседник агентства.

По данным источника, командование решило поразить цели при помощи ударных дронов. В результате боевой работы ликвидировали РЭБ Kvertus, радиолокационную станцию RADA, бронированную машину «Козак» и четыре пункта управления БПЛА ВСУ.

Накануне командир роты с позывным Кот заявил, что расчеты ударных FPV-дронов 34-й бригады группировки войск «Север» за неделю уничтожили живую силу и 12 единиц техники ВСУ в Сумской области.