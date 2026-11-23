Украинские боевики атаковали с помощью беспилотников резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана Рустама Минниханова сообщил ТАСС .

В результате налета несколько объектов получили повреждения.

«Сегодня утром юго-восток республики вновь подвергся атаке вражескими БПЛА», — отметили в пресс-службе.

По ее данным, обошлось без пострадавших. Раис республики получает информацию о ЧП в оперативном порядке.

Ранее налет беспилотников зафиксировали в Брянской области. В результате атаки на жилой дом в селе Кистер пострадал 32-летний мужчина. За сутки над регионом нейтрализовали 21 аппарат самолетного типа.

Атаке также подверглась Белгородская область. Губернатор Александр Шуваев подтвердил, что из-за налета погиб один житель, еще шестеро пострадали. Атаки зарегистрировали в Шебекинском, Борисовском, Валуйском и Грайворонском округах.