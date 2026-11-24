В сторону Московского региона в ночь на 24 ноября летели 355 украинских БПЛА, большую часть дронов перехватили средства противовоздушной обороны. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин .

Он уточнил, что на подлете к мегаполису уничтожили 63 аппарата.

«Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах», — отметил мэр Москвы.

В ночь на 23 ноября средства противовоздушной обороны ликвидировали над регионами почти 200 беспилотников самолетного типа. Атаки отразили в Брянской, Белгородской, Ростовской, Воронежской, Орловской, Волгоградской областях.

Также налеты отбили под Кировом, Пензой, Тамбовом, Самарой, Саратовом, Ульяновском, в Краснодарском и Пермском краях, в Татарстане, Башкирии и Республике Крым. В оборонном ведомстве подтвердили, что БПЛА поразили в период с 20:00 до 08:00.