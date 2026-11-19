Боевики ВСУ во время боев за Артемовск разбрасывали в городе заминированные шоколадки, деньги и даже мусорные пакеты, рассчитывая на человеческую невнимательность и любопытство. Об этом РИА «Новости» рассказал ветеран СВО Андрей Фомин с позывным Холмик.

«Например, ВСУ скидывали с дронов, а также подбрасывали в блиндажи заминированные шоколадки, деньги и даже мусорные пакеты с миной. Человек мог не придать этим вещам значения и подорваться», — сказал он.

По его словам, заминированные мусорные пакеты подкидывали в основном на тропах, где чаще ходили бойцы. Там же ставили противотанковые заряды в расчете, что они сработают на технику. Российские саперы в итоге проверяли все.

Фомин служил в отдельном инженерно-саперном батальоне. ВС России освободили Артемовск 21 мая 2023 года.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что украинские неонацисты заминировали один из кварталов в центре Рыльска. ВСУ разбросали мины с помощью БПЛА.