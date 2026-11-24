Четверо из семи пострадавших при атаке ВСУ на автовокзал «Южный» находятся в состоянии средней тяжести. Об этом со ссылкой на Минздрав Донецкой Народной Республики сообщил ТАСС .

«Госпитализированы четверо пострадавших, трое — лечатся амбулаторно», — уточнили в ведомстве.

По информации агентства, автовокзал продолжает работать в штатном режиме.

Украинские боевики атаковали автостанцию в центре Донецка утром 24 ноября. Глава города Алексей Кулемзин подтвердил, что всего ранения получили семь человек.

По его словам, удары повредили транспортные средства муниципального предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление» в Ленинском районе.

Также из-за действий ВСУ в Ворошиловском районе 23 ноября пострадала женщина 1977 года рождения, рассказал Кулемзин в своем телеграм-канале. Горожанке оказали квалифицированную медицинскую помощь.